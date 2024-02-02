«СТРАНА.ua»: визит Нуланд в Киев стал неожиданностью для Украины
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«Нуланд устроила сюрприз», — сообщает «СТРАНА.ua».
В украинском издании обратили внимание, что в официальном расписании заместителя главы Госдепа не упоминался визит в Киев. При этом отмечается, что после эскалации конфликта неожиданные посещения Украины стали нормой для американских политиков.
Некоторые украинские эксперты предположили, что визит Нуланд связан с ситуацией вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Нуланд, как куратор украинского направления в Госдепе, приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ», — заявил политолог Константин Бондаренко.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что указ Зеленского об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ ожидается к концу недели.
По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.
Нуланд прибыла с визитом в Киев 31 января.