«СТРАНА.ua»: визит Нуланд в Киев стал неожиданностью для Украины

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев стал для Украины неожиданностью.

«Нуланд устроила сюрприз», — сообщает «СТРАНА.ua».

В украинском издании обратили внимание, что в официальном расписании заместителя главы Госдепа не упоминался визит в Киев. При этом отмечается, что после эскалации конфликта неожиданные посещения Украины стали нормой для американских политиков.

Некоторые украинские эксперты предположили, что визит Нуланд связан с ситуацией вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Нуланд, как куратор украинского направления в Госдепе, приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ», — заявил политолог Константин Бондаренко.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что указ Зеленского об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ ожидается к концу недели.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

Нуланд прибыла с визитом в Киев 31 января.