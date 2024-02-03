Главы МИД ЕС не приняли решение по поставкам оружия Киеву на встрече в Брюсселе

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не приняли решение по поставкам вооружения Украине.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», — сказал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По его словам, дискуссия продолжится на министерской встрече 19 февраля.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.

Испанская газета El País писала, что европейская финансовая помощь поступила в критический для Киева момент, но даже этих средств будет недостаточно для достижения украинским руководством поставленных целей.