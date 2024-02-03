RT в Telegram
Подпишись

Главы МИД ЕС не приняли решение по поставкам оружия Киеву на встрече в Брюсселе

Короткая ссылка
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не приняли решение по поставкам вооружения Украине.
Главы МИД ЕС не приняли решение по поставкам оружия Киеву на встрече в Брюсселе
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», — сказал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По его словам, дискуссия продолжится на министерской встрече 19 февраля.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.

Испанская газета El País писала, что европейская финансовая помощь поступила в критический для Киева момент, но даже этих средств будет недостаточно для достижения украинским руководством поставленных целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить