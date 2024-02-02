País: выделенной Украине помощи ЕС недостаточно для достижения целей Киева
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Журналисты напоминают об опасениях Владимира Зеленского, который предупреждал, что без США у Украины нет шансов противостоять российскому наступлению.
Газета обратила внимание на то, что прежде всего страхи властей в Киеве вызваны происходящим в Вашингтоне, где вопрос финансирования Украины стал заложником межпартийного спора по поводу безопасности американских границ.
1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.