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País: выделенной Украине помощи ЕС недостаточно для достижения целей Киева

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Европейская финансовая помощь поступила в критический для Киева момент, но даже этих средств будет недостаточно для достижения украинским руководством поставленных целей, пишет испанская газета El País.
País: выделенной Украине помощи ЕС недостаточно для достижения целей Киева
  • AP

Журналисты напоминают об опасениях Владимира Зеленского, который предупреждал, что без США у Украины нет шансов противостоять российскому наступлению.

Газета обратила внимание на то, что прежде всего страхи властей в Киеве вызваны происходящим в Вашингтоне, где вопрос финансирования Украины стал заложником межпартийного спора по поводу безопасности американских границ.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.

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