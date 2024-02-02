País: выделенной Украине помощи ЕС недостаточно для достижения целей Киева

Европейская финансовая помощь поступила в критический для Киева момент, но даже этих средств будет недостаточно для достижения украинским руководством поставленных целей, пишет испанская газета El País.

Журналисты напоминают об опасениях Владимира Зеленского, который предупреждал, что без США у Украины нет шансов противостоять российскому наступлению.

Газета обратила внимание на то, что прежде всего страхи властей в Киеве вызваны происходящим в Вашингтоне, где вопрос финансирования Украины стал заложником межпартийного спора по поводу безопасности американских границ.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.