Глава ЕК пообещала поставить Украине новые танки, вертолёты и ракеты
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
Еврочиновница напомнила, что Европейский союз предоставил помощь Украине на сумму €28 млрд.
«Мы поставим ещё больше танков, вертолётов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов», — цитирует её ТАСС.
Фон дер Ляйен добавила, что к марту текущего года ЕС поставит украинской армии 500 тыс. снарядов. Она пообещала удвоить эту цифру к концу года.
Ранее главы стран и правительств государств — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.