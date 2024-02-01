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Глава ЕК пообещала поставить Украине новые танки, вертолёты и ракеты

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.
Глава ЕК пообещала поставить Украине новые танки, вертолёты и ракеты
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Еврочиновница напомнила, что Европейский союз предоставил помощь Украине на сумму €28 млрд.

«Мы поставим ещё больше танков, вертолётов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов», — цитирует её ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила, что к марту текущего года ЕС поставит украинской армии 500 тыс. снарядов. Она пообещала удвоить эту цифру к концу года.

Ранее главы стран и правительств государств — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.

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