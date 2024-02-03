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Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

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Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Соединённых Штатов по Ираку и Сирии.
Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — говорится в сообщении.

По словам Полянского, заседание запланировано на 5 февраля.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.

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