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Премьер Ирака объявил в стране трёхдневный траур по жертвам ударов США

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Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам авиаударов США на западе Ирака.
Премьер Ирака объявил в стране трёхдневный траур по жертвам ударов США
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что премьер отдал распоряжение объявить всеобщий траур во всех госучреждениях на три дня в память о погибших среди военных и мирных жителей из-за американской бомбардировки районов Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар.

Ранее представитель иракского правительства Басем аль-Авади заявил, что авиаудары ВС США на западе Ирака привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

После этого МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде, ему вручена нота протеста в связи с актом агрессии против иракских гражданских и военных объектов.

В МИД России сообщили, что Москва решительно осуждает вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных Ирака и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации в регионе по линии СБ ООН.

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