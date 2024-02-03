МИД: Россия добивается рассмотрения ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН

Россия решительно осуждает вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных Ирака и Сирии, Москва добивается срочного рассмотрения ситуации в регионе по линии Совета Безопасности ООН.

Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

«Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке. Крупнейшая с 2003 года авиационная операция США в регионе, подаваемая Джо Байденом как «акт возмездия» за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.