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МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов

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Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде, ему будет вручена нота протеста в связи с актом агрессии против иракских гражданских и военных объектов.
МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов
  • Gettyimages.ru

«В знак протеста против американской агрессии, направленной против иракских военных и гражданских объектов, Министерство иностранных дел вызовет временного поверенного в делах посольства США в Багдаде г-на Дэвида Перкера», — говорится в сообщении иракского МИД.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.

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