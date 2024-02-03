МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов
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«В знак протеста против американской агрессии, направленной против иракских военных и гражданских объектов, Министерство иностранных дел вызовет временного поверенного в делах посольства США в Багдаде г-на Дэвида Перкера», — говорится в сообщении иракского МИД.
В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.
Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.
Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.