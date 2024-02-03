Иран решительно осудил удары США по Ираку и Сирии и предупредил о рисках

Продолжение военных ударов США по Ираку и Сирии лишь вовлечёт американцев в региональный конфликт и создаст угрозу безопасности на международном уровне, заявил МИД Ирана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани «решительно осудил военные нападения США на районы Ирака и Сирии», сообщает пресс-служба МИД.

По его словам, нападения США на Ирак, Сирию и Йемен «обеспечивают цели сионистского режима» и затмевают преступления, совершаемые в секторе Газа.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.