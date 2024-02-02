Захарова: Киев сам посадил себя на скамью подсудимых делом против России в Гааге

Украина сама посадила себя на скамью подсудимых в деле «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что пока решение Гаагского суда ограничено процедурным вопросом о наличии у него юрисдикции.

«Однако уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось: все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию, «злоупотребив» ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, на рассмотрении в суде в итоге остаётся лишь вопрос о том, совершила ли Украина геноцид в Донбассе. Она отметила, что таким образом Киев сам посадил себя на скамью подсудимых в рамках собственных претензий.

«Остаётся только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу», — заключила дипломат.

Ранее Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска со стороны Украины от 2022 года против России из-за начала СВО.

При этом никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.