В суде ООН заявили, что обладают правом рассматривать иск Украины против России

Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска со стороны Украины от 2022 года против России из-за начала СВО.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на ст. 9 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — цитирует РИА Новости председателя суда Джоан Донохью.

Кроме того, по её словам, суд отклонил шесть предварительных возражений Москвы по иску Киева, признав его приемлемым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.

В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.