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Депутат бундестага Рёттген потребовал от Шольца передать ВСУ ракеты Taurus

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Депутат бундестага Норберт Рёттген обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием передать Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus.
Депутат бундестага Рёттген потребовал от Шольца передать ВСУ ракеты Taurus
  • Legion-Media

Об этом пишет издание Bild.

По мнению депутата, ситуация из-за провалов украинской армии ухудшится именно для стран Запада, поэтому необходимо передать ВСУ Taurus как можно скорее.

При этом Рёттген признал, что Шольц не согласится на такую поставку. По его словам, канцлер постоянно ищет оправдания для того, чтобы не отправлять Киеву эти ракеты.

«Шольц и даже большинство в СДПГ всё ещё придерживаются мнения, что, несмотря на всё произошедшее, Россия есть и остаётся более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», — сказал депутат.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что устал от продолжающихся споров по поводу поставки ракет Taurus ВСУ.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что поставки Германией Украине Taurus сделают немецкие власти прямым участником конфликта.

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