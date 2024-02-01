Al Mayadeen: на базу США в Сирии совершено нападение

Американская военная база у нефтяного месторождения Аль-Омар в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась атаке тремя беспилотниками, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Как утверждается, в районе базы «прозвучали сильные взрывы».

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее предупредил, что США не потерпят атак на своих военных и сделают всё для защиты своих интересов.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару. На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.