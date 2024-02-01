Политолог Сеитова назвала вердикт суда ООН по иску Украины провалом Киева

Решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, является большим провалом Киева в Гааге.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявила политолог Эльвина Сеитова.

«Большой провал Украины в Гааге», — сказала она.

При этом Сеитова выразила благодарность всем экспертам, производившим сбор свидетельских показаний, участвовавшим в работе Международного суда в Гааге в составе российской делегации, а также российскому МИД.

«Так выглядит командная работа. Это ещё раз говорит о том, что вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи», — добавила политолог.

Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.

Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Кроме того, экс-депутат Рады Олег Волошин заявил, что решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений.