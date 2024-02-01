Политолог Сеитова назвала вердикт суда ООН по иску Украины провалом Киева
Об этом, как информирует РИА Новости, заявила политолог Эльвина Сеитова.
«Большой провал Украины в Гааге», — сказала она.
При этом Сеитова выразила благодарность всем экспертам, производившим сбор свидетельских показаний, участвовавшим в работе Международного суда в Гааге в составе российской делегации, а также российскому МИД.
«Так выглядит командная работа. Это ещё раз говорит о том, что вместе мы можем разбивать любые стены пропаганды и лжи», — добавила политолог.
Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.
Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».
Кроме того, экс-депутат Рады Олег Волошин заявил, что решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений.