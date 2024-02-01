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Экс-депутат Рады: решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений

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Бывший народный депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России доказывает, что обвинения Киева были «слишком нарочито надуманными».

«Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов…» — цитирует его РИА Новости.

Также Волошин отметил, что данное решение никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе.

При этом экс-депутат подчеркнул, что такие проблемы действительно существуют, а разочарование в Зеленском «огромное». 

Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.

Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Кроме того, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.

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