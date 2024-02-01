Экс-депутат Рады: решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений
«Хочется в это верить и надеяться, что до сих пор мы не потеряли остатки независимости международных судов…» — цитирует его РИА Новости.
Также Волошин отметил, что данное решение никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе.
При этом экс-депутат подчеркнул, что такие проблемы действительно существуют, а разочарование в Зеленском «огромное».
Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.
Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».
Кроме того, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.