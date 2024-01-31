Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью.

Как объявила Донохью, суд нашёл нарушения со стороны России в организации школьного образования на украинском языке в Крыму после 2014 года.

«Суд отклоняет все остальные претензии Украины по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев бы начал резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Путин отмечал, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия бы не стала возвращать полуостров в свой состав.

По словам президента, в сложившейся ситуации России пришлось защищать людей от «этой мрази нацистской».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.