Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.

Об этом пишет РИА Новости.

«Международный суд ООН указал на место киевским террористам, которые хотели повесить на Россию клеймо государства-агрессора. Но агрессором как раз является Украина...» — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что киевский режим «варварски обстреливает» Донбасс, Белгородскую область, Крым и продолжает террор местного населения на оккупированной украинскими боевиками части территорий новых российских регионов.

Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.

Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Кроме того, зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения суда ООН по Украине ждёт извинений.