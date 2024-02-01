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Депутат Шеремет призвал ООН признать Украину страной-агрессором

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором.

Об этом пишет РИА Новости.

«Международный суд ООН указал на место киевским террористам, которые хотели повесить на Россию клеймо государства-агрессора. Но агрессором как раз является Украина...» — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что киевский режим «варварски обстреливает» Донбасс, Белгородскую область, Крым и продолжает террор местного населения на оккупированной украинскими боевиками части территорий новых российских регионов. 

Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.

Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».

Кроме того, зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения суда ООН по Украине ждёт извинений.

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