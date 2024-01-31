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МИД: суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»

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Международный суд ООН отказался признавать Россию «государством-агрессором», заявили в российском МИД.
МИД: суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»
  • РИА Новости

«Международный суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором», — сообщает ведомство на своём сайте.

В МИД России также заявили, что суд отверг инсинуации Украины о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями».

Отмечается, что данные выводы представляют особую важность на фоне того, что вердиктом суда украинская сторона рассчитывала подкрепить свои требования о передаче ей «украденных на Западе российских активов».

Ранее Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

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