МИД: суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»
- РИА Новости
«Международный суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором», — сообщает ведомство на своём сайте.
В МИД России также заявили, что суд отверг инсинуации Украины о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями».
Отмечается, что данные выводы представляют особую важность на фоне того, что вердиктом суда украинская сторона рассчитывала подкрепить свои требования о передаче ей «украденных на Западе российских активов».
Ранее Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.