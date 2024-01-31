Небензя: подозрения по БАПОР не могут быть поводом для наказания палестинцев
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.
По его словам, российская сторона разделяет позицию Секретариата о важности проведения тщательного расследования обвинений, но необходимо, чтобы учитывались сведения не только от Израиля, но и от палестинцев.
Небензя подчеркнул, что данная ситуация не должна становиться поводом для «коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев» и сотрудников агентства, которые добросовестно выполняют свои обязанности на протяжении 75 лет.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что БАПОР является хребтом для оказания гумпомощи сектору Газа.
Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность БАПОР, но пока не будет переводить новые взносы для его работы напрямую в Газу.
В МИД Румынии также решили приостановить выплаты в рамках финансирования БАПОР.
В правительстве Шотландии при этом заявили о намерении продолжать финансирование БАПОР вопреки позиции Лондона.