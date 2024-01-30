RT в Telegram
Подпишись

Госдеп: США не будут переводить взносы для БАПОР напрямую в Газу

Короткая ссылка
Вашингтон поддерживает деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), но пока не будет переводить новые взносы для его работы напрямую в Газу.
Госдеп: США не будут переводить взносы для БАПОР напрямую в Газу
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы очень поддерживаем работу, которую проводит БАПОР. Мы считаем её критически важной», — цитирует его ТАСС.

Миллер добавил, что Вашингтон уже перевёл БАПОР $121 млн, но заморозил отправку ещё $300 млн до завершения расследования из-за подозрений, что организация может быть связана с движением ХАМАС.

Ранее в МИД Румынии решили приостановить выплаты в рамках финансирования БАПОР.

В МИД Австрии также заявили о принятом решении приостановить выплаты организации.

В правительстве Шотландии заявили о решении продолжать финансирование БАПОР вопреки позиции Лондона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить