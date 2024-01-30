Госдеп: США не будут переводить взносы для БАПОР напрямую в Газу
- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
«Мы очень поддерживаем работу, которую проводит БАПОР. Мы считаем её критически важной», — цитирует его ТАСС.
Миллер добавил, что Вашингтон уже перевёл БАПОР $121 млн, но заморозил отправку ещё $300 млн до завершения расследования из-за подозрений, что организация может быть связана с движением ХАМАС.
Ранее в МИД Румынии решили приостановить выплаты в рамках финансирования БАПОР.
В МИД Австрии также заявили о принятом решении приостановить выплаты организации.
В правительстве Шотландии заявили о решении продолжать финансирование БАПОР вопреки позиции Лондона.