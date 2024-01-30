Госдеп: США не будут переводить взносы для БАПОР напрямую в Газу

Вашингтон поддерживает деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), но пока не будет переводить новые взносы для его работы напрямую в Газу.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы очень поддерживаем работу, которую проводит БАПОР. Мы считаем её критически важной», — цитирует его ТАСС.

Миллер добавил, что Вашингтон уже перевёл БАПОР $121 млн, но заморозил отправку ещё $300 млн до завершения расследования из-за подозрений, что организация может быть связана с движением ХАМАС.

Ранее в МИД Румынии решили приостановить выплаты в рамках финансирования БАПОР.

В МИД Австрии также заявили о принятом решении приостановить выплаты организации.

В правительстве Шотландии заявили о решении продолжать финансирование БАПОР вопреки позиции Лондона.