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Австрия приостанавливает выплаты БАПОР

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В МИД Австрии заявили о принятом решении приостановить выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Австрия приостанавливает выплаты БАПОР
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

Об этом сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на МИД республики.

«Вслед за США, Германией и Японией Австрия также приостанавливает финансирование Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам и организации работ в секторе Газа (БАПОР)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной отказа в финансировании является информация о том, что некоторые сотрудники агентства могут быть причастны к нападению ХАМАС, которое произошло 7 октября.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС.

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