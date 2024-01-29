МИД Румынии сообщил о приостановке финансирования БАПОР
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Отмечается, что причиной данного шага являются «недавние тяжкие обвинения в связи с предполагаемой причастностью членов персонала БАПОР» к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.
Румынская сторона теперь будет дожидаться итогов расследования данного вопроса сотрудниками ООН.
«До завершения расследования МИД не будет начинать процедуры по новым добровольным вкладам для БАПОР», — подчёркивается в сообщении МИД.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС.