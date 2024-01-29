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МИД Румынии сообщил о приостановке финансирования БАПОР

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В Министерстве иностранных дел Румынии решили приостановить выплаты в рамках финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
МИД Румынии сообщил о приостановке финансирования БАПОР
  • Gettyimages.ru
  • © Farion_O

Отмечается, что причиной данного шага являются «недавние тяжкие обвинения в связи с предполагаемой причастностью членов персонала БАПОР» к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

Румынская сторона теперь будет дожидаться итогов расследования данного вопроса сотрудниками ООН.

«До завершения расследования МИД не будет начинать процедуры по новым добровольным вкладам для БАПОР», — подчёркивается в сообщении МИД.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС.

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