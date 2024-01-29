Шотландия продолжит финансирование БАПОР ООН, вопреки позиции Лондона

Правительство Шотландии продолжит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вопреки позициям Лондона.

«Нужно прояснить, что шотландское правительство не приостанавливало и не отказывалось от помощи БАПОР», — написал первый министр Шотландии Хамза Юсаф в соцсети X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что власти предоставляли столько помощи, сколько могли в рамках финансовых ограничений.

Ранее финансирование БАПОР приостановили Италия, Австралия, США и Канада. Как сообщает Al Jazeera, БАПОР уже начало расследование в отношении некоторых сотрудников, которые, по утверждению Израиля, были причастны к нападениям 7 октября.