Венгрия сообщила, что сохранит запрет на экспорт продукции с Украины

В Венгрии заявили о сохранении национального запрета на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение ЕК продлить свободный ввоз украинских товаров.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя.

По его словам, венгерские фермеры всё ещё могут рассчитывать только на правительство, поэтому страна будет сохранять национальный запрет на импорт украинской продукции до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение.

Ранее стало известно, что в ЕС пока не смогли договориться об увеличении бюджета для многолетнего финансирования Украины на €50 млрд из-за возражений Будапешта.

22 января еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что приграничным с Украиной странам Евросоюза разрешат вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.