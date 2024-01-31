RT в Telegram
Подпишись

Венгрия сообщила, что сохранит запрет на экспорт продукции с Украины

Короткая ссылка
В Венгрии заявили о сохранении национального запрета на экспорт продукции с Украины, несмотря на решение ЕК продлить свободный ввоз украинских товаров.
Венгрия сообщила, что сохранит запрет на экспорт продукции с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя.

По его словам, венгерские фермеры всё ещё могут рассчитывать только на правительство, поэтому страна будет сохранять национальный запрет на импорт украинской продукции до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение.

Ранее стало известно, что в ЕС пока не смогли договориться об увеличении бюджета для многолетнего финансирования Украины на €50 млрд из-за возражений Будапешта.

22 января еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что приграничным с Украиной странам Евросоюза разрешат вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить