В ЕС не договорились о финансировании Украины — сохраняются возражения Венгрии

В ЕС пока не смогли договориться об увеличении бюджета для многолетнего финансирования Украины на €50 млрд.

«У нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного европейского источника.

По его словам, Будапешт не согласен с этим предложением, в том числе с ежегодным одобрением суммы финансирования Украины.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.