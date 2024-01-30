RT в Telegram
Подпишись

В ЕС не договорились о финансировании Украины — сохраняются возражения Венгрии

Короткая ссылка
В ЕС пока не смогли договориться об увеличении бюджета для многолетнего финансирования Украины на €50 млрд.
В ЕС не договорились о финансировании Украины — сохраняются возражения Венгрии
  • AP
  • © Virginia Mayo

«У нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного европейского источника.

По его словам, Будапешт не согласен с этим предложением, в том числе с ежегодным одобрением суммы финансирования Украины.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить