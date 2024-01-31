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МИД: Россия не нарушает международные обязательства, сотрудничая с Ираном и КНДР

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает международные обязательства, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР.
МИД: Россия не нарушает международные обязательства, сотрудничая с Ираном и КНДР
  • РИА Новости

Таким образом дипломат прокомментировала заявления западных СМИ о якобы использовании Россией оружия из КНДР и Ирана в зоне специальной военной операции.

«Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются... Что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем, — вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами», — отметила Захарова.

Она добавила, что Москва развивает отношения с Ираном и КНДР на основе взаимного уважения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обменялись упрёками в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по палестинскому вопросу.

Так, Эрдан раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, заявив, что Россия якобы использует это вооружение в ходе СВО на Украине.

В ответ на это Лавров отметил, что некоторые делегации сочли возможным «заученно скороговоркой» повторять обвинения в адрес России в связи с СВО против нацистского режима в Киеве.

24 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан провели переговоры в Москве.

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