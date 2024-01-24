Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Ирана
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба российского Совбеза, они обсудили экономическую безопасность в условиях санкционного давления Запада.
Также ими была затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора.
«Подчёркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», — говорится в заявлении.
23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях мероприятий по линии СБ ООН.