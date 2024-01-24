Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Ирана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан провели переговоры в Москве.

Как сообщает пресс-служба российского Совбеза, они обсудили экономическую безопасность в условиях санкционного давления Запада.

Также ими была затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора.

«Подчёркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», — говорится в заявлении.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях мероприятий по линии СБ ООН.