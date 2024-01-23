Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана на полях ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях мероприятий по линии СБ ООН.
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского ведомства.
Ранее Лавров на полях ООН провёл встречу с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.
Также российский министр провёл встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
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