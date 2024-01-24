Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упрёками на заседании СБ ООН по Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упрёками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе СВО на Украине.

При этом росийский министр отметил, что некоторые делегации сочли возможным «заученно скороговоркой» повторять обвинения России в связи с СВО против нацистского режима в Киеве.

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — добавил Лавров.

Ранее он заявил, что все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны.

Также Лавров отметил, что нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства.