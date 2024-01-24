Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упрёками на заседании СБ ООН по Газе
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе СВО на Украине.
При этом росийский министр отметил, что некоторые делегации сочли возможным «заученно скороговоркой» повторять обвинения России в связи с СВО против нацистского режима в Киеве.
«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — добавил Лавров.
Ранее он заявил, что все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны.
Также Лавров отметил, что нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства.