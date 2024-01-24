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Лавров: все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны

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Глава МИД России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что любые разговоры о будущем сектора Газа без немедленного прекращения огня не имеют смысла.

«В отсутствие такой гарантии, равно как и безоговорочного выполнения решения ООН о создании палестинского государства, все разговоры про завтрашний день не только преждевременны, но и беспредметны», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что западные страны стараются уйти от этого «неудобного момента». 

Также, по мнению Лаврова, нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи.

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