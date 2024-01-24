Лавров: все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны
«В отсутствие такой гарантии, равно как и безоговорочного выполнения решения ООН о создании палестинского государства, все разговоры про завтрашний день не только преждевременны, но и беспредметны», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что западные страны стараются уйти от этого «неудобного момента».
Также, по мнению Лаврова, нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства.
Кроме того, глава российского МИД рассказал, что Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи.