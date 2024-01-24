Лавров: нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства

Решения ООН о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с Минскими соглашениями.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

При этом он подчеркнул, что одобренные советом ООН Минские договорённости 2015 года были «единогласно похоронены», а их гаранты — Франция и Германия, впоследствии признались, что и не думали их выполнять.

Также Лавров назвал взрывоопасной ситуацию на границе Ливана и Израиля.

Кроме того, по его словам, земля в Газе едва ли будет пригодна для жизни.