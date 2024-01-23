Лавров: земля в Газе едва ли будет пригодна для жизни

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценки экспертов по ситуации в секторе Газа говорят о том, что земля в анклаве вряд ли когда-нибудь будет пригодна для жизни.

Во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по конфликту на Ближнем Востоке он напомнил о статье в газете Jerusalem Post, написанную профессором университета Бен-Гуриона. Лавров подчеркнул, что материал основывается на оценках экспертов-экологов, в том числе израильских специалистов.

«Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта», — отметил министр.

Ранее он назвал недопустимым насильственное переселение палестинцев из сектора Газа.