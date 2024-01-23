Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
«С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», — отметил он.
Лавров также заявил, что Москва поддерживает действующих на местах сотрудников гуманитарных агентств ООН.
Ранее Минздрав Газы заявил, что число жертв ударов Израиля достигло 25 490.