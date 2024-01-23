Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

Россия оказывает помощь жителям сектора Газа и направила в регион сотни тонн продовольствия и медикаментов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», — отметил он.

Лавров также заявил, что Москва поддерживает действующих на местах сотрудников гуманитарных агентств ООН.

Ранее Минздрав Газы заявил, что число жертв ударов Израиля достигло 25 490.