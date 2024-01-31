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Командующий КСИР Салами: Иран не оставит ни одну угрозу США без ответа

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Тегеран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности от Вашингтона, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами.
Командующий КСИР Салами: Иран не оставит ни одну угрозу США без ответа
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство Tasnim.

Он сообщил, что в настоящее время появляются некоторые угрозы от американских чиновников.

«Мы заявляем им, что они нас уже проверили, теперь мы хорошо знаем друг друга (на что Иран и США способны. — RT), мы не оставим ни одну угрозу без ответа», — подчеркнул Салами.

Иранский генерал добавил, что Тегеран не ищет войны, но и не боится её.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ США на гибель троих американских военнослужащих при атаке дрона на базу в Иордании может быть «многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.

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