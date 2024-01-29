Кирби: США не стремятся к войне и конфликту с Ираном
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Об этом пишет ТАСС.
Журналист в ходе брифинга спросил его, рассматривают ли Соединённые Штаты возможность нанесения ударов по Ирану.
«Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооружённого конфликта с (иранским. — RT) режимом», — ответил Кирби.
Ранее Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM) сообщило, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу в Иордании погибли трое военных, ещё 25 человек пострадали.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по американской базе в районе Эт-Танф.