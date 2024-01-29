RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по американской базе в районе Эт-Танф.
Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф
  • globallookpress.com
  • © IMAGO / Michael Baucher

Об этом пишет ТАСС.

«Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море», — сказал он.

Ранее Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM) сообщило, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу в Иордании погибли трое военных, ещё 25 человек пострадали.

Газета The Wall Street Journal писала, что американские военные не отразили удар беспилотником по своей базе в Иордании, потому что перепутали атакующий дрон со своим.

Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить