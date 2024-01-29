Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по американской базе в районе Эт-Танф.

Об этом пишет ТАСС.

«Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море», — сказал он.

Ранее Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM) сообщило, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу в Иордании погибли трое военных, ещё 25 человек пострадали.

Газета The Wall Street Journal писала, что американские военные не отразили удар беспилотником по своей базе в Иордании, потому что перепутали атакующий дрон со своим.

Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании.