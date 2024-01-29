Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф
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Об этом пишет ТАСС.
«Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море», — сказал он.
Ранее Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM) сообщило, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу в Иордании погибли трое военных, ещё 25 человек пострадали.
Газета The Wall Street Journal писала, что американские военные не отразили удар беспилотником по своей базе в Иордании, потому что перепутали атакующий дрон со своим.
Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании.