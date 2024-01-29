WSJ: США не отразили удар дрона по базе, потому что перепутали его со своим

Американские военные не отразили удар беспилотником по своей базе в Иордании, потому что перепутали атакующий дрон со своим, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«Вражеский дрон приблизился к цели в тот момент, когда американский беспилотник возвращался на базу», — говорится в сообщении газеты.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, расположены примерно 350 военнослужащих.

Сейчас Байден взвешивает все варианты по ответному удару.