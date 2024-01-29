Белый дом: Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании

Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования по поводу гибели трёх американских солдат в Иордании на базе, которая подверглась удару дрона.