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Блинкен: ответ США на гибель военных при атаке на базу может быть многоуровневым

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Ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании может быть многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Очевидно, я не стану телеграфировать, как мы можем поступить в этом случае, и забегать вперёд президента, но могу повторить то, что сказал президент вчера: мы ответим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.

Позже в Пентагоне сообщили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 40.

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