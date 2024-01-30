Блинкен: ответ США на гибель военных при атаке на базу может быть многоуровневым
С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Очевидно, я не стану телеграфировать, как мы можем поступить в этом случае, и забегать вперёд президента, но могу повторить то, что сказал президент вчера: мы ответим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.
Позже в Пентагоне сообщили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 40.