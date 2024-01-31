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Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, недавнее заявление венгерского политика от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье является не «марионеточным поведением», а вполне конкретной «оплеухой» перед приездом в Киев главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так не высокого) и месть за намёки о пророссийской позиции Орбана», — сказал депутат.

Ранее в венгерской партии «Наша Родина» заявили о планах претендовать на Закарпатье.

Позже Тороцкаи отметил, что претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина».

Также стало известно, что Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья.

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