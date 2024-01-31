Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Дубинского, недавнее заявление венгерского политика от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье является не «марионеточным поведением», а вполне конкретной «оплеухой» перед приездом в Киев главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
«Это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так не высокого) и месть за намёки о пророссийской позиции Орбана», — сказал депутат.
Ранее в венгерской партии «Наша Родина» заявили о планах претендовать на Закарпатье.
Позже Тороцкаи отметил, что претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина».
Также стало известно, что Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья.