Кулеба: Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев создадут общую комиссию по правам венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, украинская сторона попросила Венгрию дать полный список вопросов, которые касаются прав венгерского меньшинства.

Кулеба добавил, что вопрос с правами венгерского национального меньшинства «по сути уже решён».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто при этом отмечал, что список в том числе содержит восстановление правового статуса школ нацменьшинства, а также неограниченное использование венгерского языка в образовании и общественной жизни.

Ранее Сийярто заявил, что не обсуждал с Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.