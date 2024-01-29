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Кулеба: Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Будапешт и Киев создадут общую комиссию по правам венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Кулеба: Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Как передаёт РИА Новости, по его словам, украинская сторона попросила Венгрию дать полный список вопросов, которые касаются прав венгерского меньшинства.

Кулеба добавил, что вопрос с правами венгерского национального меньшинства «по сути уже решён».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто при этом отмечал, что список в том числе содержит восстановление правового статуса школ нацменьшинства, а также неограниченное использование венгерского языка в образовании и общественной жизни.

Ранее Сийярто заявил, что не обсуждал с Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.

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