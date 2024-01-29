Кулеба: Украина и Венгрия создадут комиссию по правам венгров Закарпатья
- AFP
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Как передаёт РИА Новости, по его словам, украинская сторона попросила Венгрию дать полный список вопросов, которые касаются прав венгерского меньшинства.
Кулеба добавил, что вопрос с правами венгерского национального меньшинства «по сути уже решён».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто при этом отмечал, что список в том числе содержит восстановление правового статуса школ нацменьшинства, а также неограниченное использование венгерского языка в образовании и общественной жизни.
Ранее Сийярто заявил, что не обсуждал с Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.