Сийярто: Венгрия и Украина не обсуждали соглашение по вопросам безопасности
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Об этом пишет ТАСС.
В ходе пресс-конференции журналисты спросили у Сийярто, собирается ли Будапешт заключить с Киевом такое же соглашение по вопросам безопасности, какое заключил Лондон.
«Мы не затрагивали сегодня конкретно этот вопрос. Вы знаете позицию Венгрии», — ответил он.
Сийярто добавил, что у Великобритании, вероятно, более амбициозная позиция.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия своим соглашением с Украиной по гарантиям безопасности пытается не дать союзникам по G7 и НАТО потерять интерес к украинскому конфликту.
Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.