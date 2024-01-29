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Сийярто: Венгрия и Украина не обсуждали соглашение по вопросам безопасности

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.
Сийярто: Венгрия и Украина не обсуждали соглашение по вопросам безопасности
  • AP
  • © Denes Erdos

Об этом пишет ТАСС.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили у Сийярто, собирается ли Будапешт заключить с Киевом такое же соглашение по вопросам безопасности, какое заключил Лондон.

«Мы не затрагивали сегодня конкретно этот вопрос. Вы знаете позицию Венгрии», — ответил он.

Сийярто добавил, что у Великобритании, вероятно, более амбициозная позиция.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия своим соглашением с Украиной по гарантиям безопасности пытается не дать союзникам по G7 и НАТО потерять интерес к украинскому конфликту.

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.

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