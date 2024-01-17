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Захарова: Британия пытается не дать союзникам потерять интерес к Украине

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Британия своим соглашением с Украиной по гарантиям безопасности пытается не дать союзникам по G7 и НАТО потерять интерес к украинскому конфликту, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, украинцам же просто вручили завёрнутый в яркую обёртку набор обещаний консультативной и советнической помощи.
Захарова: Британия пытается не дать союзникам потерять интерес к Украине
  • РИА Новости

«Обставили всё это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы, никакого юридически обязывающего характера», — отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, этим шагом Лондон прилагает максимальные усилия, чтобы не дать союзникам потерять интерес к происходящему на Украине. Конфликт в Лондоне продолжают рассматривать в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России, добавила она.

Киеву при этом не дадут выйти из конфликта переговорным путём, сказала Захарова.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция, и о победе Украины никто даже не помышляет.

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