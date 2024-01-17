Захарова: Британия пытается не дать союзникам потерять интерес к Украине
- РИА Новости
«Обставили всё это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы, никакого юридически обязывающего характера», — отметила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, этим шагом Лондон прилагает максимальные усилия, чтобы не дать союзникам потерять интерес к происходящему на Украине. Конфликт в Лондоне продолжают рассматривать в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России, добавила она.
Киеву при этом не дадут выйти из конфликта переговорным путём, сказала Захарова.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция, и о победе Украины никто даже не помышляет.