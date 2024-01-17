Макрон: Париж и Киев в ближайшие недели подпишут договор о безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Во время пресс-конференции в Елисейском дворце он отметил, что договор будет подписан в соответствии с обязательствами, которые были озвучены после саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Оно содержит элементы гарантий безопасности», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.