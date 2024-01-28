Тороцкаи: претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина»
- Gettyimages.ru
«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только «Наша Родина», ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — приводит РИА Новости его слова.
Тороцкаи подчеркнул, что, согласно референдуму 1991 года, который прошёл на Украине, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав.
«То, что нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, нелегитимно», — отметил политик.
Ранее стало известно, что партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.