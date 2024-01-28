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Тороцкаи: претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина»

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В Венгрии о претензиях на Закарпатье заявила лишь «Наша Родина», другие парламентские партии об этом не сообщали. Об этом рассказал лидер политического объединения Ласло Тороцкаи.
Тороцкаи: претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина»
  • Gettyimages.ru

«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только «Наша Родина», ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — приводит РИА Новости его слова.

Тороцкаи подчеркнул, что, согласно референдуму 1991 года, который прошёл на Украине, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав.

«То, что нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, нелегитимно», — отметил политик.

Ранее стало известно, что партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в  случае поражения Украины в конфликте.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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