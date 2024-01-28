Тороцкаи: претензии на Закарпатье заявила лишь венгерская партия «Наша Родина»

В Венгрии о претензиях на Закарпатье заявила лишь «Наша Родина», другие парламентские партии об этом не сообщали. Об этом рассказал лидер политического объединения Ласло Тороцкаи.

«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только «Наша Родина», ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — приводит РИА Новости его слова.

Тороцкаи подчеркнул, что, согласно референдуму 1991 года, который прошёл на Украине, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав.

«То, что нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, нелегитимно», — отметил политик.

Ранее стало известно, что партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.