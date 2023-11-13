МИД Венгрии: Украина цинично отказывается решать вопрос прав нацменьшинств

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с венгерским журналистом, которое транслировалось в соцсетях.

«Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что киевские власти в последнее время активно убеждают весь мир, что вопрос прав нацменьшинств якобы «решён или почти решён», хотя в реальности ситуация для закарпатских венгров становится только хуже.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии даже не желает обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу.