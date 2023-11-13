RT в Telegram
Подпишись

МИД Венгрии: Украина цинично отказывается решать вопрос прав нацменьшинств

Короткая ссылка
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с венгерским журналистом, которое транслировалось в соцсетях.

«Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что киевские власти в последнее время активно убеждают весь мир, что вопрос прав нацменьшинств якобы «решён или почти решён», хотя в реальности ситуация для закарпатских венгров становится только хуже.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии даже не желает обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить