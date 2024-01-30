Bloomberg: страны ЕС готовы выделить допсредства для поставки 1 млн снарядов ВСУ

Некоторые страны Европейского союза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный 1 млн снарядов Вооружённым силам Украины до марта текущего года.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура.

«По меньшей мере ещё семь стран, включая Польшу и страны Северной Европы, готовы выделить дополнительные средства для достижения этой цели», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, даже если ЕС не удастся поставить ВСУ снаряды в марте, наличие дополнительных средств означает, что боеприпасы в конечном счёте будут поставлены Киеву.

В ноябре 2023 года глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.