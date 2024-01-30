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Bloomberg: страны ЕС готовы выделить допсредства для поставки 1 млн снарядов ВСУ

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Некоторые страны Европейского союза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный 1 млн снарядов Вооружённым силам Украины до марта текущего года.
Bloomberg: страны ЕС готовы выделить допсредства для поставки 1 млн снарядов ВСУ
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура. 

«По меньшей мере ещё семь стран, включая Польшу и страны Северной Европы, готовы выделить дополнительные средства для достижения этой цели», — говорится в публикации. 

Как пишет агентство, даже если ЕС не удастся поставить ВСУ снаряды в марте, наличие дополнительных средств означает, что боеприпасы в конечном счёте будут поставлены Киеву.

В ноябре 2023 года глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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