Bloomberg: страны ЕС готовы выделить допсредства для поставки 1 млн снарядов ВСУ
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- © Iryna Rybakova
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура.
«По меньшей мере ещё семь стран, включая Польшу и страны Северной Европы, готовы выделить дополнительные средства для достижения этой цели», — говорится в публикации.
Как пишет агентство, даже если ЕС не удастся поставить ВСУ снаряды в марте, наличие дополнительных средств означает, что боеприпасы в конечном счёте будут поставлены Киеву.
В ноябре 2023 года глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.