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В ООН заявили о возможности для увеличения доставки гумпомощи для Газы из Иордании

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Старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг сообщила о возможности увеличить объёмы доставки гумпомощи в Газу из Иордании.
В ООН заявили о возможности для увеличения доставки гумпомощи для Газы из Иордании
  • РИА Новости

«Если посмотреть на маршруты доставки и на доступ, есть возможности для того, чтобы доставлять больше по земле из Иордании», — цитирует её РИА Новости.

Кааг добавила, что Израиль и Иордания ведут конструктивную дискуссию на этот счёт.

21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гумпомощью въехали на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликт.

24 января десятки израильских протестующих заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа на КПП «Керем-Шалом» с требованием не пропускать грузы в анклав, пока движение ХАМАС не освободит всех заложников.

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