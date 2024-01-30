В ООН заявили о возможности для увеличения доставки гумпомощи для Газы из Иордании
- РИА Новости
«Если посмотреть на маршруты доставки и на доступ, есть возможности для того, чтобы доставлять больше по земле из Иордании», — цитирует её РИА Новости.
Кааг добавила, что Израиль и Иордания ведут конструктивную дискуссию на этот счёт.
21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гумпомощью въехали на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликт.
24 января десятки израильских протестующих заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа на КПП «Керем-Шалом» с требованием не пропускать грузы в анклав, пока движение ХАМАС не освободит всех заложников.