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Итальянский врач: операции детям в Газе проводятся без анестезии

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Операции детям в секторе Газа проводятся без анестезии, сообщил заведующий отделением интенсивной терапии больницы «Гаслини» Андреа Москателли.
Итальянский врач: операции детям в Газе проводятся без анестезии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Il Secolo XIX.

Отмечается, что в больницу Генуи в Италии поступили три девочки из числа прибывших минувшим вечером. Всего Италия собирается принять около сотни палестинских детей, которые нуждаются в медпомощи.

Москателли сказал, что в глазах девочек видно страдание, они очень пострадали.

«Надо иметь в виду, что то, что они сказали, вовсе не пропаганда. Операции в секторе Газа проводятся в полевых госпиталях без анестезии», — сообщил врач.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ударов израильских военных по территории сектора Газа возросло до 26 637.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.

Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире. 

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