Итальянский врач: операции детям в Газе проводятся без анестезии
- РИА Новости
Об этом сообщает Il Secolo XIX.
Отмечается, что в больницу Генуи в Италии поступили три девочки из числа прибывших минувшим вечером. Всего Италия собирается принять около сотни палестинских детей, которые нуждаются в медпомощи.
Москателли сказал, что в глазах девочек видно страдание, они очень пострадали.
«Надо иметь в виду, что то, что они сказали, вовсе не пропаганда. Операции в секторе Газа проводятся в полевых госпиталях без анестезии», — сообщил врач.
Ранее стало известно, что число погибших в результате ударов израильских военных по территории сектора Газа возросло до 26 637.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.
Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.
Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.