Нетаньяху исключил вывод армии из Газы до полной победы

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из сектора Газа до полной победы и освобождение «тысяч» палестинцев из тюрем.

Таким образом он прокомментировал заявления о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников.

Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну «до достижения всех её целей».

По его словам, это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех похищенных и гарантии, что Газа больше не представит угрозу израильской стороне.

«Мы не выведем армию из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.

28 января в офисе Нетаньяху сообщили, что встреча представителей Израиля, США, Египта и Катара по ситуации в секторе Газа была конструктивной.