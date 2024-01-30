Нетаньяху исключил вывод армии из Газы до полной победы
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал заявления о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников.
Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну «до достижения всех её целей».
По его словам, это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех похищенных и гарантии, что Газа больше не представит угрозу израильской стороне.
«Мы не выведем армию из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдёт», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.
28 января в офисе Нетаньяху сообщили, что встреча представителей Израиля, США, Египта и Катара по ситуации в секторе Газа была конструктивной.